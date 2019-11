Al Festival della tecnologia nell'incontro con gli studenti del Politecnico di Torino il presidente di FCA John Elkann, oltre ad aver parlato della fusione tra FCA e PSA, cioè il gruppo Peugeot, ha avuto modo di parlare anche della Juventus che è al comando del campionato, con nove vittorie e due pareggi, e si è già qualificata per gli ottavi di Champions League, e che con Sarri è ancora imbattuta:

Sono orgoglioso della Juventus. Da tifoso sono molto contento.

I trionfi della Juve, il ciclo infinito di scudetti e il sogno Champions

Come dare torto a Elkann. La Juventus sta segnando un'epoca, nessuno in Europa, nei cinque principali campionati, era mai riuscito a vincere otto campionati consecutivi (il Lione si fermò a 7, e a 7 ci è arrivato il Bayern Monaco). In Italia anche quest'anno la Juventus è al comando, anche se l'Inter è subito dietro (a -1), in una stagione in cui ha rivoluzionato quasi tutto con l'arrivo di Sarri. All'ex tecnico del Napoli è stato affidato un arduo compito: quello di vincere la Champions, l'unico trofeo che è mancato in questo infinito ciclo alla Juventus, due volte finalista e tre volte eliminata ai quarti negli ultimi cinque anni.

La fusione tra FCA e Peugeot

John Elkann ha parlato anche della possibile fusione tra il gruppo Fiat Chrysler e quello Peugeot e ha risposto alle domande anche sui grandi cambiamenti che caratterizzeranno il futuro del mercato mondiale dell'auto.