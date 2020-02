La Premier League nel periodo natalizio non si ferma mai, ma i calciatori che giocano nel campionato inglese hanno una settimana di break a metà febbraio. Quasi tutte le società la sfruttano per rifare la preparazione, ci si allena sempre al caldo, ma c’è anche chi concede un paio di giorni di riposo ai propri calciatori. Uno di questi è finito sulle copertine di tutta l’Inghilterra. Il suo nome è James Maddison, talento del Leicester, che il tecnico Rodgers ha difeso a spada tratta.

Rodgers difende Maddison

James Maddison è un giovane calciatore di grande talento, piace a tutti, lo vuole il Manchester United, lo segue con attenzione il c.t. Southgate, fuori dal campo però è stato protagonista di una vicenda che gli ha creato dei problemi. Nei mesi scorsi fu convocato in nazionale, ma disse di essere malato, rinunciò alla chiamata, in realtà la ‘malattia' era una serata al Casinò. Ora Maddison nel ‘winter break’ è stato immortalato mentre si divertiva allegramente a Dubai, un po’ alticcio, in una festa. Il suo allenatore Brendan Rodgers, in un’intervista riportata dalla ‘BBC’, lo ha difeso pubblicamente:

Questo è un ragazzo di 23 anni, è single, gli è stata concessa una settimana di riposo, gratis e l’ha sfruttata. Ci sono due diverse mentalità, una mentalità sociale e una mentalità professionale. Professionalmente i calciatori devono prendersi cura di se stessi. Cerchiamo di educarli in molti modi, ma questo è qualcosa di cui non mi preoccupo troppo. Posso giudicarlo per quello che fa qui, sono qui da quasi un anno, è stato assolutamente geniale per me. James è un giovane affascinante e soprattutto è molto rispettoso. Rispetta davvero quello che ha qui a Leicester.

James Maddison, notte folle a Dubai

Nei giorni scorsi sui tabloid inglesi è finito James Maddison, ventitreenne stella del Leicester. Il calciatore è stato immortalato dai paparazzi in una lunga nottata a Dubai, passata anche con il compagno di squadra Ben Chilwell. Maddison è stato fotografato in compagnia della modella Sophie Kenyon. Le solite voci anonime hanno riferito di aver visto il centrocampista acquistare una bottiglia da 7000 euro di champagne Dom Perignon, poi con i suoi amici ha ordinato vodka di prima qualità, 3000 euro a bottiglia. E c’è anche chi lo ha visto, e fotografato, mentre beveva alla fonte una bottiglia di rosé. La lunga serata si è chiusa all’alba, quasi alle sei del mattino.