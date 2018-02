Storie d'Inghilterra. Come quella di James Beradwell, un tifoso e grandissimo appassionato di calcio che non si perde mai una partita della propria squadra del cuore, il Witham Town, che segue ovunque. Anche da solo, come è accaduto in occasione dell'ultima trasferta dove, sugli spalti era l'unico sostenitore presente. Che ha cantato e inneggiato ai suoi beniamini per tutti i 90 minuti.

Quella di James è una delle classiche storie del calcio inglese, di quelle che riconciliano con lo sport e che devono essere raccontate ai ragazzini per far capire loro quanto una passione può diventare crescita, impegno, amore. Anche incondizionato, anche per una squadra. Purché sano e vero.

Il tutto si svolge lo scorso 17 febbraio, in ottava divisione inglese. Il Witham Town scende in campo contro il favorito Grays Athletic. Una partita a senso unico dove i padroni di casa non hanno alcun problema ad imporsi e vincono 4-1. Gli ospiti riescono a realizzare a malapena il gol della bandiera, inutile, ma non per tutti. Perché il risultato – che chiunque avrebbe accolto con delusione e rammarico – non ha influito sull'entusiasmo di James Beardwell, unico tifoso del Witham ad aver seguito la squadra in trasferta.

Il sostegno incondizionato di James, ovviamente, è stato apprezzatissimo dagli stessi giocatori. Dopo l'inutile gol dell'1-4, l'eroico tifoso ha gridato come se quella rete fosse stata veramente decisiva. Una gioia che non è passata inosservata visto che a fine partita è stato salutato dai giocatori del Witham Town per la sua lealtà verso la squadra. Alcuni dei giocatori si sono anche scusati con lui per il risultato ma per James è stata una festa.

Il giovane tifoso del Witham Town non è un supporter qualsiasi. Oltre ad aver seguito in solitario la squadra nell'ultima trasferta persa malamente, è l'unico a non aver mai perso una sola partita del Witham. Insomma, un ultrà a tutti gli effetti, ma di quelli che fanno bene al calcio, che tifano per i propri beniamini incuranti del risultato, vivendo ogni volta una festa di 90 minuti.