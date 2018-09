Stavo guardano la tv e l’ho saputo da Sky. Ho chiamo subito mio papà che si è commosso, io ero pieno di gioia, quasi alle lacrime anche io.

Nicolò Zaniolo è la grande sorpresa di Roberto Mancini delle convocazioni per le gara della UEFA Nations League contro Polonia e Portogallo e questo è un segnale chiaro da parte del commissario tecnico per i tecnici italiani, che ha ribadito anche in conferenza stampa. Il centrocampista della Roma è alla prima chiamata con la Nazionale A e Zaniolo, con questa convocazione, è entrato nella storia perché non ha mai giocato in Serie A come Maccarone e Costantino. L'ex calciatore dell'Inter ha dichiarato: "Il mio messaggio? Non arrendersi mai e inseguire sempre i propri sogni" e quando gli viene chiesto un punto di riferimento o un calciatore a cui si ispira lui non ha dubbi: "Ho sempre ammirato Kakà".

Zaniolo ha appreso della sua convocazione guardando la tv e mentre sentiva i nomi dei convocati di Mancini per la prima Nations League di sempre ha visto scorrere anche il suo: “Centrocampisti: Barella, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Pellegrini e… Zaniolo!". Nicolò Zaniolo è figlio d'arte: per chi non lo ricordasse, il padre Igor è stato attaccante di Spezia, Genoa e Ternana. Nonostante non abbia ancora giocato nella massima serie la maglia azzurra è importante come poche altre e nell’anno zero del calcio italiano si deve ripartire anche dai giovanissimi come Nicolò.

Zaniolo: Farò parlare il campo lavorando con umiltà

Il ragazzo ha parlato in conferenza stampa e si è detto prontissimo a ripagare la fiducia che il ct Mancini ha resto in lui: