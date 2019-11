Gianluca Vialli da oggi è ufficialmente il nuovo capo delegazione della Nazionale Italiana. L'ex calciatore e allenatore di Cremona è molto felice di questo suo nuovo ruolo e dal ritiro di Coverciano, dove gli azzurri iniziano la preparazione in vista delle ultime due partite del girone di qualificazione all’Europeo 2020 contro Bosnia e Armenia, ha parlato di questa nuova parentesi della sua carriera con la rappresentativa azzurra. Vialli si è soffermato su questo nuovo ruolo e ha dichiarato:

È un onore essere stato chiamato dal presidente Gabriele Gravina per ricoprire il ruolo che è stato del grande Gigi Riva. Sarà bello poter essere un ispiratore e un supporto per tanti giovani calciatori. Tra Under 21 e Nazionale maggiore ho indossato la maglia azzurra un’ottantina di volte e so cosa significa indossarla, che peso abbia. Porterò la mia esperienza di ex calciatore, di ex allenatore e dirigente al servizio della Nazionale.