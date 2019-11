Sebastiano Esposito ha ritrovato l'azzurro, non quello mondiale ‘scippatogli' dall'Inter con Conte che lo ha preteso in prima squadra,ma quello della prima fase delle qualificazioni all’Europeo Under 19. Perché il giovane promettente talento nerazzurro non ha dovuto affrontare la lunga trasferta brasiliana salutando l'Inter ma restando vicino a Milano, senza alcun contraccolpo per la rosa di Conte.

Esposito, talento che fa la differenza anche in Under 19

Sebastiano Esposito ha preso parte alla gara dell'Under 19 e malgrado abbia giocato contro i più grandi ha dimostrato ancora una volta tutto il proprio talento: gioca, segna ed è decisivo. Malta non era esattamente l’avversario più duro da affrontare, ma è pur sempre stato un test importante per chi si cimenta con compagni e avversari più grandi soprattutto quando si sta crescendo e prendendo le misure in campo. Per l'attaccante nerazzurro e per la squadra guidata da Alberto Bollini, non c'è stato problema: la vittoria è arrivata anche grazie alla sua firma. Schierato nel 4-3-1-2 da Bollini accanto all’atalantino Piccoli, Esposito ha sbloccato il risultato al 43’ del primo tempo, risolvendo un batti e ribatti nell’area maltese.

Riccardi e Salcedo, altri talenti in erba

A chiudere la partita, nella ripresa, ci ha pensato un altro grande talento dell'Under 19 azzurra, il romanista Alessio Riccardi, con un destro dal limite che non ha lasciato scampo al portiere Sylla. In partita è poi entrato anche un altro giovanissimo, sempre di scuola Inter che però quest'anno milita in prestito a Verona, Salcedo.

I prossimi impegni dell'Under 19

Nell’altra partita del girone, la Slovacchia ha battuto 2-1 Cipro, prossimo avversario dell’Italia nella gara in programma sabato alle 15 a Santarcangelo di Romagna. Con un’altra vittoria, sarebbe praticamente sicura la qualificazione all’Elite Round di marzo perr l'Europeo di categoria, a cui accederanno le prime due di ogni girone. La fase finale si giocherà in estate in Irlanda del Nord, e metterà in palio anche posti per il Mondiale Under 20 del 2021 in Indonesia.