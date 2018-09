Italia, si lavora sul 4-3-3: Balotelli titolare e Benassi in mediana contro la Polonia

Roberto Mancini sta lavorando su una base di squadra per poi far ruotare i giocatori e capire quali possano essere i più funzionali. L’Italia dovrebbe presentarsi al Dall’Ara, esattamente come era successo nelle tre amichevoli di giugno, con il 4-3-3: Balotelli centravanti con Insigne e Bernardeschi ai suoi lati. Benassi titolare con Jorginho e Pellegrini in mediana. Donnarumma in porta e Chiellini al rientro in difesa.