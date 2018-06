L'Olanda, l'ultimo test del trittico di amichevoli che ha dato il via alla nuova Italia di Roberto Mancini. La nazionale orange ci darà un'altra prova di quanto il progetto del neo ct stia proseguendo. Dopo la vittoria contro l'Arabia Saudita e la sconfitta con i Bleus di Deshamps adesso ci attende un altro big match. Dove Mancini ha già paventato una nuova rivoluzione.

Per il ct azzurro è tempo di sperimentazione ed è giusto che sia così: fuori dai Mondiali, mentre le altre Nazionali hanno una preparazione da rispettare e una forma che deve arrivare al massimo per metà giugno, l'Italia non ha altro se non se stessa. E costruirsi addosso un nuovo vestito per essere presentabile in autunno è un dovere al quale non si può mancare.

Cambiare per crescere. Le idee del ‘Mancio' ct sono tante e differenti ma tutte incentrate su un unico filo conduttore: far sentire parte del gruppo tutti i convocati. E' per questo che tre volte su tre la Nazionale si presenterà con interpreti differenti, coinvolgendo il maggior numero dei giocatori chiamati a Coverciano. E in questi cambiamenti, Mancini prova a regalare momenti di gloria per tutti.

Da Bonucci a Insigne. Nelle due precedenti sfide contro Arabia Saudita e Francia i gradi da capitano erano andati a Leonardo Bonucci, il centrale difensivo del Milan che è diventato in queste due prime uscite la ‘chioccia' di riferimento dei tanti giovani in campo e in panchina. Ma adesso, per lunedì sera invece. Roberto Mancini ha intenzione di cambiare anche il padrone della fascia: ci si prepara al nuovo passaggio di consegne perché il leader sarà Insigne.

Prove di leader. Il ‘Magnifico' di Napoli è stato uno dei primi punti fermi del progetto di Mancini nell'Italia che verrà. Gli screzi con Ventura sono ormai sepolti e dimenticati, davanti c'è un avvenire azzurro Italia per il numero 10 su cui si appoggiano le maggiori speranze italiane. Così, Roberto Mancini ha deciso di affidare la fascia all'attaccante del Napoli. Un'idea che diventerà realtà all'Allianz Stadium, quando gli azzurri sfideranno gli ‘oranje' nell'ultimo dei 3 test in calendario.