Le amichevoli di marzo sono in archivio. Il bilancio di Gigi Di Biagio non è molto positivo: un pareggio, acciuffato su rigore quasi allo scadere, e una sconfitta, anche se va detto che gli avversari erano di prim’ordine. Sullo sfondo resta, e resterà a lungo, l’enorme delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, che noi non giocheremo e guarderemo solo davanti alla tv. La ricostruzione avrà dei contorni più precisi nei prossimi mesi. Tutti ripartirà quando l’Italia avrà un nuovo Commissario Tecnico.

Chi sarà il nuovo allenatore dell’Italia

Il vice-commissario federale Costacurta ha dichiarato che il 20 maggio ci sarà il nuovo c.t., la data è indicativa. Entro quel giorno si chiuderanno i campionati di tutta Europa, ma pare difficile pensare che in quel giorno ci sarà un annuncio ufficiale. Dunque il giorno seguente, il 21, ufficialmente la Nazionale avrà un nuovo allenatore. Ancelotti e Mancini si giocano il posto, Conte e Ranieri sono in seconda fila ma distanti.

Le amichevoli di primavera e il possibile addio di Buffon

L’attività delle nazionali riprenderà prima dei Mondiali. L’Italia ha in programma tre partite amichevoli. La prima si disputerà il 28 maggio, probabilmente in Svizzera, contro l’Arabia Saudita. Non è detto che ci sarà già il futuro c.t. in panchina e non è certo nemmeno che ci sia Di Biagio, che potrebbe tornerà in Under 21 ma che potrebbe anche decidere di lasciare la federazione, e teoricamente potrebbe esserci anche un altro tecnico ad interim. Il 1° giugno a Nizza c’è Francia-Italia, e lì ci potrebbe essere l’esordio del nuovo selezionatore. Tre giorni dopo allo Stadium di Torino Buffon potrebbe salutare la nazionale contro l’Olanda.

Polonia e Portogallo da sfidare tra settembre e novembre

Il 7 settembre l’Italia giocherà la prima gara di Nations Cup contro la Polonia di Lewandowski, in casa e con sede da definire. Entro novembre gli azzurri giocheranno ancora contro i polacchi, fuori casa, e due volte con il Portogallo di CR7. Chi vince il girone va alla final four.

Da chi deve ripartire l’Italia

C’è un gruppetto di giovani su cui puntare. Innanzitutto Donnarumma che raccoglierà l’eredità di Buffon, poi De Sciglio e Romagnoli che si sono affermati quest’anno con i rispettivi club. Il centrocampo è pieno di risorse con Pellegrini, Barella e Cristante. E poi c’è Chiesa che ha già dimostrato di essere all’altezza del ruolo.