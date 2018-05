L'Italia di Mancini riparte anche da Leonardo Bonucci: il difensore centrale del Milan è infatti il nuovo capitano azzurro, un punto di riferimento per la ricostruzione tecnica cui è chiamato il nuovo ct e per la quale il prossimo trittico di amichevoli sarà un banco di prova considerevole.

Mancini si è insediato con delle idee precise: volti e nomi nuovi, spazio ai giovani e a chi potrebbe fare la differenza se giustamente motivato e rilanciato, come Mario Balotelli. L'attaccante oggi al Nizza, è rientrato nel cerchio azzurro e dovrà dimostrare in campo che l'intuizione del ct va oltre la semplice convocazione da ‘copertina'.

Il nuovo inizio. Tutto avrà inizio contro l'Arabia Saudita contro cui ci sarà la prima partita della nuova Italia guidata dal neo commissario tecnico Roberto Mancini, arrivato ufficialmente solo pochi giorni fa. Un match non impossibile con un avversario modesto ma che testerà le prime sperimentazioni del ct.

Capitano Azzurro. Se i giovani saranno il centro del programma c'è anche chi ne sarà la ‘chioccia'. Dopo gli addii di Buffon, Barzagli e De Rossi all'Azzurro il capitano dell'Italia nell'amichevole contro l'Arabia Saudita e probabilmente anche per i prossimi incontri programmati, sarà Leonardo Bonucci che ha parlato in conferenza stampa accanto all'allenatore: "è un sogno che si realizza, voglio dimostrare di essere all'altezza e di poter dare il buon esempio. La fascia da capitano in Azzurro è il massimo".

Il feeling con Mancini. Secondo il capitano rossonero Mancini è l'uomo giusto da cui ripartire. I due si sono incontrati in passato, ai tempi dell'Inter quando Leonardo Bonucci giocava nelle giovanili nerazzurre. Nessun contatto ‘diretto' o prolungato ma la stima reciproca sembra essere rimasta intatta negli anni: "E' l'uomo giusto per ripartire, mi fa piacere rivederlo dopo tanti anni. E' stato lui a farmi esordire in Serie A".

Come Scirea e Nesta. Domani sera Bonucci raggiunge anche un particolare traguardo, quota 78 presenze, come Scirea e Nesta, non due giocatori a caso, ma due icone del calcio italiano: "Sono due leggende, basta nominarli per percepire la grandezza di ciò che hanno rappresentato. Di fronte a loro mi sento in imbarazzo e sarà una serata speciale per me"