L'inizio dell'era Roberto Mancini è alle porte: domani sera la Nazionale Italiana, dopo l'addio lungo e travagliato a Giampiero Ventura e l'interregno di Gigi Di Biagio, riparte dal nuovo commissario tecnico che proverà a guidare la rappresentativa azzurra alla qualificazione e ad entrare nella lista delle pretendenti alla vittoria dell'Europeo 2020. La strada lunga e tortuosa per il neo Ct azzurro e in vista delle qualificazioni ad Euro2020 e della Nations League del prossimo settembre e l'ex allenatore di Inter, Manchester City e Zenit farò il suo esordio sulla panca della Nazionale contro l' Arabia Saudita.

Nella sua prima uscita Roberto Mancini ha convocato 30 calciatori da impiegare nelle tre amichevoli ma dovrà rinunciare a diversi giocatori convocati a causa di alcuni problemi fisici: almeno per il primo match non ci saranno Emerson Palmieri, Marchisio, Bernardeschi, Immobile e Zaza. In attacco, dopo quattro anni, si rivedrà Mario Balotelli e tra i pali ci sarà Gigio Donnarumma: nel 4-3-3 il nuovo Ct azzurro affiderà la regia a Jorginho con tre calciatori (Florenzi, Pellegrini e Cristante) per i due posti restanti. Ballottaggio importante in difesa Romagnoli e Caldara mentre sulle fasce ci saranno Zappacosta e Criscito. Nel tridente offensivo Politano sembra favorito su Verdi.

I numeri di maglia

PORTIERI: Sirigu 1, Donnarumma 22, Perin 12;

DIFENSORI: Bonucci 19, Caldara 5; Criscito 4, D’Ambrosio 3, De Sciglio 2, Florenzi 24, Romagnoli 6, Rugani 15, Zappacosta 21;

CENTROCAMPISTI: Baselli 26, Bonaventura 8, Cristante 23, Jorginho 14, Mandragora 27, Pellegrini 16;

ATTACCANTI: Balotelli 9, Belotti 11, Berardi 18, Chiesa 25, Insigne 10, Politano 17, Verdi 20, Zaza 7.

Dove si gioca e dove vederla in tv

La gara amichevole si giocherà all'AFG Arena di San Gallo lunedì 28 maggio alle ore 20:45 e sarà visibile in diretta esclusiva su Rai 1, nonchè in streaming attraverso il sito ufficiale del canale e su Rai Play attaverso tablet, smartphone e pc.

Probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Politano, Balotelli, Insigne. Allenatore: Roberto Mancini.

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al Mosailem; Al Mowalad, Omar Hawsawi, Osama Hawsawi, Al Shahrani; Al Jassim, Al Faraj, Al Muwallad; Al Dawsari, Al Sahlawi, Bahebri. Allenatore: Juan Antonio Pizzi.