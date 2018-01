In attesa del nuovo commissario tecnico, sta cominciando a delinearsi il calendario delle prossime amichevoli della nostra Nazionale. Una conferma importante è infatti arrivata nelle ultime ore dall'Argentina, dove il presidente dell'AFA ha confermato che gli Azzurri saranno impegnati in un test contro Messi e compagni. Le parole di Claudio Tapia, sono dunque servite a smentire le indiscrezioni di una possibile rinuncia della "Seleccion", in seguito alla mancata qualificazione degli azzurra al Mondiale.

"Giocheremo due amichevoli a marzo contro nazionali di grande prestigio – ha detto il numero uno della Federcalcio argentina – C'era un accordo firmato con l'Italia e lo rispetteremo, anche perchè in caso contrario ci sarebbe un danno economico molto importante per noi. La seconda partita la giocheremo invece con la Spagna. Sono due impegni in cui l'asticella sarà alta per la nostra nazionale".

Le parole di Tavecchio.

Ala dichiarazione di Tapia, è successivamente arrivata anche la conferma della nostra federazione. Nonostante manchi ancora l'ufficialità, c'è già un'ipotesi per la data (24 marzo) e per la sede dove verrà svolto l'incontro che sarà probabilmente la Svizzera. Presente a Milano all'evento organizzato dalla Panini, per la presentazione del nuovo album, Carlo Tavecchio ha intanto confermato che sarà Gigi Di Biagio a traghettare l'Italia verso il nuovo commissario tecnico.

"Io resto in carica fino al 29 gennaio e non penso che entro quella data ci sarà il nuovo c.t. della Nazionale – ha spiegato il presidente uscente – Dal giorno dopo Italia-Svezia ho avuto molti colloqui positivi con molti allenatori di mezza Europa, ma difficilmente potremo prendere una decisione prima di giugno: fino ad allora, tutti i big saranno impegnati". Oltre all'Argentina, nella prossima primavera la Nazionale sfiderà in amichevole anche l'Inghilterra.