Doveva essere un momento di festa, si è trasformato in realtà in un vero e proprio parapiglia con scene da guerriglia civile. Il ritorno in Turchia di Arda Turan, colpo di calciomercato dell'Istanbul Basaksehir, ha provocato un'assurda rissa tra i tifosi e la polizia, sedata addirittura grazie all'utilizzo dei fumogeni da parte degli agenti costretti ad utilizzare le maniere forti.

Arda Turan, colpo di calciomercato dell'Istanbul Basaksehir

Il classe 1987 dopo una prima parte di stagione senza presenze al Barcellona è stato ceduto all'Istanbul Basaksehir. Un trasferimento concretizzatosi con la formula del prestito di due stagioni e mezzo (con i catalani che mantengono la possibilità di trasferire il calciatore durante le finestre di mercato e riceverà un compenso variabile a seconda delle sue prestazioni) per il centrocampista che ritorna dunque in patria dopo le tante annate al Galatasaray che gli hanno permesso di affermarsi sul palcoscenico calcistico internazionale.

Aeroporto di Istanbul, accoglienza folle per Arda Turan.

E il giocatore ha ricevuto un'accoglienza a dir poco calorosa da parte dei tifosi della sua nuova squadra. All'aeroporto di Instanbul, ecco più di 100 sostenitori dell'Istanbul Basaksehir letteralmente scatenati: sciarpe, cori e cartelli per Arda Turan, per una situazione che ha costretto la polizia ad intervenire, per cercare di tenere tutto sotto controllo.

Rissa tra tifosi e polizia all'arrivo di Arda Turan.

A quel punto si è scatenata una vera e propria rissa, con tanto di scontri tra i tifosi e la polizia per la calca. Sono partiti cori come "Non siamo terroristi, ma tifosi", ma gli agenti sono stati costretti ad utilizzare addirittura i lacrimogeni per disperdere la folla. La situazione è tornata alla normalità dopo molto tempo, con il calciatore che è riuscito nonostante tutto ad uscire dall'aeroporto salutando la folla, con tanto di sciarpa del Basaksehir al collo.