Un episodio a dir poco curioso, andato in scena nel campionato di calcio israeliano, ha fatto il giro del mondo. Protagonista ancora una volta la tecnologia in campo, con il direttore di gara che in occasione di un episodio da rigore in Maccabi Haifa-Beitar Jerusalem ha dovuto fare i conti con una vera e propria sorpresa. Recatosi al monitor a bordo campo per rivedere l'azione, l'arbitro si è ritrovato di fronte uno schermo su cui erano proiettate le immagini di un parcheggio.

Maccabi Haifa-Beitar Jerusalem, il Var proietta le immagini di un parcheggio sul monitor a bordo campo

Il Var fa ancora discutere, questa volta però non per un episodio polemico. Ha conquistato i social, un curioso retroscena tecnologico in occasione del match tra Maccabi Heifa e Beitar Jerusalem, valido per il massimo campionato israeliano. Sul punteggio di 2-1 per i padroni di casa, il direttore di gara ha deciso di fare ricorso al monitor a bordo campo per rivedere un possibile fallo da rigore, ovvero un tocco di mano in area di un difensore della squadra ospite. Una volta approcciatosi all'on-field review ecco la sorpresa: sullo schermo in un riquadro sono apparse le immagini di un parcheggio, probabilmente quello dell'esterno dello stadio.

Prima il parcheggio, poi il fallo da rigore

Il tutto, è finito sul maxi-schermo dell'impianto, scatenando l'ilarità del pubblico presente. Fortunatamente la situazione curiosa è durata solo pochi secondi, con il direttore di gara che ha potuto comunque rivedere le immagini galeotte del fallo di mano, che ha poi deciso di sanzionare con il calcio di rigore. Le risate dei tifosi si sono così trasformate in esultanza per il gol arrivato poco dopo del definitivo 3-1 che ha definitivamente chiuso il discorso e blindato il risultato a favore del Maccabi.