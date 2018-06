Islanda, maglia numero 1 per Carl Ikeme, il portiere della Nigeria fermato dalla leucemia

Un gel gesto da parte dell’Islanda: ha voluto dedicare una foto e una maglia a Carl Ikeme, l’estremo difensore della Nigeria che è stato costretto a rinunciare alla convocazione per il Mondiale di Russia 2018 per curare la leucemia. Il portiere ha ringraziato tutti su Instagram: “Dopo un anno di chemioterapia molto intensa, volevo farvi sapere che sono in remissione completa. Non posso dire di essere guarito del tutto ma posso finalmente guardare avanti e ritrovare un po’ di normalità”.