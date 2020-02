Già nei primi mesi di avvento della famiglia Suning all'interno dell'universo interista i rapporti con lo storico sponsor dei nerazzurri furono tesi. Si parla del 2016, quando un confronto diretto tra i neo proprietari cinesi e l'azienda da sempre vicina alla Beneamata portò ad un compromesso ‘rumoroso': sulle divise d’allenamento, al posto dello storico sponsor nerazzurro comparve un enorme cerotto bianco. Per i nuovi proprietari, Pirelli aveva un accordo solamente per la scritta sulle divise da gioco mentre quelle da training sarebbero state a disposizione di nuovi investitori.

25 anni di Pirelli con Ronaldo super testimonial

Oggi, arriva la notizia che con Pirelli si chiuderà ogni tipo di accordo commerciale, a partire dal 2021 anno in cui si chiuderà il rapporto tra lo storico sponsor e il club nerazzurro con Suning che non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto. Dopo 25 anni con il main sponsor – in una partnership cominciata nella stagione 1995/1996 il cui culmine venne raggiunto con l'arrivo di Ronaldo, il Fenomeno, e la pubblicità iconica con la Pirelli (il brasiliano che ricordava la posa del Cristo Redentore di Rio), per l'Inter a marchio Suning è arrivato il momento di dare un taglio netto al passato. Pirelli resterà legata al club ma lo sarà in forma secondaria.

in foto: La storica campagna di Pirelli per l’Inter con Ronaldo come il Cristo Redentore

L'addio a Pirelli e le trattative: brand americano e Evergrande

La famiglia Zhang quando arrivò all'Inter non ha potuto intervenire sugli sponsor che avevano chiuso trattative con la famiglia Moratti a lungo termine e si vide costretta ad ‘accettare' suo malgrado gli accordi in essere. Ora, che i tempi sono vicini alla scadenza degli accordi, si sono già intraprese nuove trattative e le principali sono quelle con il gruppo Evergrande da parte della stessa famiglia Zhang. Ma non è escluso che possa comparire qualche brand americano interessato al progetto. In ogni caso, la certezza è solo una: si tratterà di un passo avanti dal punto di vista economico e di immagine.