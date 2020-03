Il massimo impegno è garantito. Cristiano Ronaldo carica così i tifosi della Juventus in vista della sfida scudetto contro l'Inter. Il derby d'Italia non è mai stata una partita come le altre. E più ancora non lo sarà domenica sera perché si giocherà in uno scenario surreale a causa dell'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione).

Niente pubblico, accesso all'Allianz Stadium centellinato dal protocollo della Lega di Serie A e altre misure precauzionali per garantire la sicurezza e la salute dei tesserati hanno scandito le ultime ore. Impossibile parlare solo di calcio in un momento del genere, dove alla preoccupazione per la pandemia si aggiungono anche le forti perplessità di chi si chiede se – forse – non è il caso che tutta l'attività sportiva si fermi a prescindere.

"Daremo il meglio di noi stessi", ha scritto in un messaggio su Instagram CR7 in vista della gara che può segnare la svolta della stagione: vinci e stacchi una diretta concorrente per lo scudetto, perdi e sei nei guai. Poi c'è la Champions che incombe ma a quella si penserà a tempo debito. Nell'uno e nell'altro caso sarà un po' come fare una camminata nel deserto per l'assenza di spettatori nell'impianto: almeno fino al 3 aprile – come deciso dal Governo – sarà così poi si vedrà tenendo conto delle necessità contingenti a livello nazionale.

Immaginate che effetto potrebbe fare la tipica esultanza del campione portoghese in caso di gol: il salto e la piroetta, l'atterraggio a gambe divaricate e poi quel sibilo, il "siuuuuuuu", che rimbomba nel silenzio dello Stadium. In video-gioco sarebbe anche "più reale"… Per Ronaldo, rientrato dal Portogallo dopo aver fatto visita alla madre ricoverata per un ictus, non è un momento semplice. Difficile tenere alta la concentrazione ma è anche per questo motivo che ha voluto far sapere che "testa e cuore" al momento giusto lo aiuteranno nella sfida contro l'Inter. Lui vuole vincere. Sempre.