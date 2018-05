"Strage a Nizza, camion sulla folla e spari. Oltre 80 morti". E' questo il messaggio apparso durante la diretta di Inter-Sassuolo trasmessa da Sky Sport. Un sottopancia per lancia la news dell'ultima ora ribattuta dalle agenzie, peccato che la news non fosse vera o meglio, fosse vecchia… proprio così, per un clamoroso errore tecnico è stato mandato in onda nel corso della gara del campionato di Serie A un aggiornamento che faceva riferimento all'attentato avvenuto due anni fa, il 14 luglio del 2016.

L'episodio ha scatenato la protesta di tantissimi tifosi e telespettatori che in quel momento (era il 17° del primo tempo) erano sintonizzati sul canale dell'emittente satellitare per seguire l'anticipo tra i nerazzurri di Spalletti e la squadra di Iachini. Colpa di un hacker che ha lanciato la bufala e procurato il falso allarme? S'è trattato forse di un brutto scherzo? Niente di tutto questo, come si evince dalle parole stesse che il network ha diffuso poco dopo l'episodio increscioso.

Immediate, comunque, le scuse da parte dell'emittente con i cronisti impegnati anche durante la diretta: "Errore tecnico del ticker", il sottopancia che scorre a margine dello schermo. E' la spiegazione che gli stessi giornalisti hanno fornito ai telespettatori ripentendolo fino all'intervallo. "Errore gravissimo, scusate per l'allarme che possiamo avere generato", hanno aggiunto in diretta. Alle parole dei telecronisti ha fatto poi seguito il tweet di scuse ufficiali pubblicato da Sky Sport.