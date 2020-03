La Lega di Serie A ha ufficializzato date e orari dei recuperi della 26esima giornata di Serie A – domenica 8 marzo, alle ore 20.45, si giocherà Juventus-Inter. Il calendario del campionato di calcio slitta tutto di una settimana, e tutti assieme riprenderanno a giocare nel weekend tra il 13 e il 15 marzo. Resta però da definire il recupero tra Inter e Sampdoria, che una data non ce l'ha, e per il momento ufficialmente non la avrà. Questo il comunicato della Lega: "La gara INTER – SAMPDORIA sarà riprogrammata nella prima data utile".

Quando si giocherà Inter-Sampdoria

La partita della 25esima giornata, che era in programma domenica 23 febbraio, è stata rinviata a data da destinarsi. Il successivo caos delle ultime due settimane, che ha provocato anche il rinvio di Juventus-Inter di campionato e e Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha complicato le cose per il club nerazzurro che al massimo recupererà la partita con la Sampdoria il 20 maggio, un mercoledì. Ma questa data sarà quella definitiva solo in caso di eliminazione in Europa League prima delle semifinali.

Il calendario (potenziale) dell'Inter

Sarà una lunghissima corsa a tappe quella dei nerazzurri che fino al termine della stagione saranno impegnati in tutti i fine settimana in campionato, con l'eccezione del 29 marzo (la Serie A lascia il posto alle Nazionali). La squadra di Conte giocherà il 12 e il 19 marzo in Europa League, negli ottavi con il Getafe, e se passerà il turno disputerà anche i quarti – il 9 e il 16 aprile. Il 22 aprile c'è un turno infrasettimanale. Poi eventualmente le semifinali di Europa League il 30 aprile e il 7 maggio, mentre il 13 ci sarà un altro turno di campionato di mercoledì. Per questo il 20 maggio al momento è la data di Inter-Sampdoria. Se Lukaku e soci invece saranno eliminati negli ottavi o nei quarti di Europa League la partita con i blucerchiati potrà giocarsi prima e si potrebbe così giocare anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Napoli.