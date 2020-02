Inter-Napoli è la partita che apre le semifinali della Coppa Italia 2019/2020. La gara d'andata si gioca a San Siro con calcio d'inizio alle ore 20.45. Le due squadre tornano ad affrontarsi poco più di un mese dopo la sfida di campionato, che ha visto l'Inter imporsi nettamente al San Paolo con il risultato di 3-1. Nel turno precedente l'Inter ha avuto la meglio sulla Fiorentina, mentre il Napoli ha eliminato la Lazio. La sfida di ritorno si giocherà a Fuorigrotta tra poco meno di un mese, il 5 marzo. Inter e Napoli arrivano all'incontro di coppa in condizioni diametralmente opposte: i nerazzurri sono al top della condizione dopo il trionfo nel derby che è valso l'aggancio alla Juventus al primo posto in classifica, mentre la squadra di Gattuso ha incassato contro il Lecce l'ennesima sconfitta interna in questo campionato. Ormai lontanissimo dalla zona Champions, la Coppa Italia rappresenta per il Napoli un obiettivo importante da non fallire. Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1.

Dove vedere Inter-Napoli in tv

Inter-Napoli sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai, titolare – come da tradizione – dei diritti di trasmissione della Coppa Italia. Lo studio pre-partita inizierà alle 20.30, poi al calcio d'inizio spazio alla telecronaca di Alberto Rimedio con il commento tecnico di Manuel Pasqual. I bordocampisti saranno Alessandro Antinelli e Thomas Villa. La partita sarà seguita dallo studio post-gara, con commenti, moviola e interviste ai protagonisti.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Inter e Napoli e Lazio

Inter-Napoli sarà disponibile in diretta streaming gratis su RaiPlay, il servizio streaming della Rai disponibile come app – per smartphone e tablet – e come sito, per computer e laptop. Per poter vedere Inter-Napoli in diretta streaming su RaiPlay sarà necessaria solo una connessione internet attiva.