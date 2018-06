Un ninja per amico: adesso i tifosi nerazzurri hanno un alleato in più nella sfida a distanza con la Juventus, la grande ‘ nemica' del centrocampista che già ai tempi della Roma non disdegnava lanciare frecciate più o meno dirette verso i bianconeri. Così anche in nerazzurro lancia il guanto di sfida ai campioni d'Italia dalla piazza di Milano che rappresenta la sua grande rivincita anche per la beffa della mancata convocazione mondiale.

Radja Nainggolan ha un solo obiettivo: vincere con l'Inter con la 14 sulle spalle dopo aver sfiorato il successo diverse volte con la maglia della Roma. "Il momento giusto era arrivato", ha sottolineato da neo nerazzurro, pronto alla sfida su tutti i fronti, dal campionato alla Champions League. Le rivali sono tante ma quella principale resta sempre la Juventus per cui Nainggolan non ha mai speso parole tenere in tutta la sua carriera.

La sfida si rinnova, e il ninja è pronto alla ‘battaglia': "La Juventus vince da tanti anni, è una squadra che si rinforza ogni stagione ma la speranza è che prima o poi sbagli un campionato e che quindi qualcun altro possa vincerlo".

L'Inter si sta preparando al meglio: lui, Martinez, de Vrij, Asamoah sono già arrivati e altri potrebbero riuscire a fare della squadra nerazzurra una formazione di tutto rispetto con possibili arrivi di Politano e Malcom. Per Nainggolan presupposti per fare solamente bene anche perché si parla da tempo di un giocatore che lui conosce in particolare: "Il mercato è ancora lungo. Dembelè? È un amico ma sta giocando il Mondiale".

Nainggolan ritroverà anche Spalletti, una garanzia per tornare ad essere top player: "Alla fine nel calcio parlano le statistiche. Con Spalletti arrivavo molto di più in area, con Di Francesco ero più arretrato. Cosa posso dare tatticamente lo deciderà Spalletti, è abbastanza intelligente per saperlo"

Nell'Inter ci sarà Icardi, che è un fenomeno in attacco visto che ha superato tutti i record di gol in nerazzurro a soli 25 anni. Un bomber vero come Dzeko che Nainggolan ha trovato alla Roma. Con caratteristiche diverse ma accomunati dal fatto che hanno nel dna i microsomi del gol: "Sono due attaccanti diversi ma sono grandi entrambi. Icardi vive per il gol, Dzeko lavora di più per la squadra. Mi sono trovato bene con Edin, spero di farlo anche con Mauro. Ho già parlato con Icardi.