Messi chiama Lautaro Martinez al Barcellona? Nessun fastidio, credo che sia motivo d'orgoglio per il ragazzo, per la società e per chi l'ha portato all'Inter. Il fatto che Messi elogi un suo connazionale significa che vede in lui qualità per considerarlo un suo erede. È motivo d'orgoglio di orgoglio per noi e di sprono per lui, è giovane e può migliorare. L'aver davanti un campione come Messi non può che essergli d'aiuto.