Per le prossime due partite (derby compreso) tutto il peso e la responsabilità dell'attacco dell'Inter sarà sulle spalle di Romelu Lukaku. L'attaccante belga, grande protagonista di questa prima parte di stagione nerazzurra, non avrà infatti al suo fianco lo squalificato Lautaro Martinez: partner con il quale ha formato una coppia affiatata e ben assortita. Sbarcato in Italia nella scorsa estate, il bomber di Antonio Conte è tornato su quei caldi giorni di mercato che hanno anticipato la sua firma con il club di Suning.

"L'anno scorso è stato molto difficile per me a livello professionale – ha raccontato Lukaku in un'intervista concessa a Sky Sport UK – Ho preso la mia decisione attorno a marzo, sono andato dalla dirigenza e ho chiesto di trovare una destinazione per me. Questa estate sapevo che sarei partito, ma sarei potuto andare sia a Torino che qui a Milano. Io volevo venire all'Inter, e quando il mio agente me lo ha detto ho esultato".

L'importanza di Conte

"Vedo tutti entusiasti attorno a noi – ha continuato il giocatore nerazzurro – Però nello spogliatoio siamo molto concentrati. Ed è una buona cosa: ricordo i primi allenamenti, non ero abituato a questi livelli di intensità. Si dice che la Premier League sia un campionato fisico, ma nessuno si allena così duramente come in Italia. Nelle prime due settimane dicevo al mio agente che soffrivo molto in allenamento, perché non l'avevo mai fatto così, però Conte era sempre lì a sostenerci".

Il grande feeling con il tecnico salentino, che lo ha ‘sponsorizzato' nei giorni della trattativa di mercato, è alla base di questa sua esplosione italiana: "Conte ha vinto, sa cosa si deve fare per vincere, poi vedremo alla fine come sarà andata con la Juventus – ha concluso Lukaku – Sappiamo di non poter commettere alcun errore da qui a fine stagione. Siamo in corsa sia in Coppa Italia che in Europa League, cerchiamo di fare bene anche lì. Abbiamo una squadra forte, se saremo in salute potremo fare bene ovunque".