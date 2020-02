La partita di Europa League tra Inter e Ludogorets si gioca giovedì 27 febbraio a San Siro ma, secondo le disposizioni delle sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Milano, non ci sarà pubblico sugli spalti. Match a porte chiuse quale forma precauzionale a causa dell'emergenza Coronavirus scoppiata in questi giorni (qui tutti gli aggiornamenti sulla situazione). Non ci saranno tifosi per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale (vinta 2-0 dai nerazzurri in Bulgaria) ma per tutti coloro che avevano acquistato in biglietto in anticipo il club ha previsto il rimborso della somma versata.

FC Internazionale Milano comunica ai propri tifosi – si legge nella nota ufficiale della società – le modalità di rimborso dei biglietti per l’incontro di UEFA Europa League contro il Ludogorets, che si disputerà giovedì 27 febbraio al Meazza a porte chiuse, come stabilito dalle Autorità.

Rimborso biglietti acquistati online

Come fare per ottenere il rimborso dei tagliandi che erano stati acquistati online, in particolare collegandosi direttamente al sito ufficiale inter.it? Nella nota del club milanese si chiarisce che verranno automaticamente annullati e rimborsati.

L’acquirente non dovrà quindi fare nulla – ha precisato la società -, l’intero importo verrà riaccreditato sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.

Rimborso biglietti acquistati presso i punti vendita

L'Inter ha spiegato anche quali sono le modalità per ottenere il rimborso dei ticket che sono stati ritirati "a mano" presso i punti vendita ufficiali indicati dalla società, San Siro Stadio e Inter Store Milano.

I tifosi dovranno recarsi presso l’Inter Store Milano in Galleria Passarella 2 (MM San Babila) per ricevere il rimborso, restituendo i biglietti cartacei. Lo sportello biglietteria effettuerà apertura straordinaria tutti i giorni da mercoledì 26 febbraio a martedì 3 marzo, dalle 10.00 alle 19.00. La riconsegna dei biglietti cartacei deve avvenire entro 5 giorni dalla disputa della partita, ovvero entro martedì 3 marzo, termine massimo per produrre la documentazione fiscale dell’evento.

Come fare in caso di biglietti acquistati attraverso Vivaticket

In questo caso la situazione è differente. Sarà comunque possibile ottenere il rimborso del biglietto acquistato ma bisognerà avere un po' di pazienza.

Tutti coloro che hanno invece acquistato presso uno dei punto vendita Vivaticket potranno ottenere un rimborso secondo modalità in fase di definizione, alla luce del contesto straordinario, che saranno comunicate nei prossimi giorni.

Titoli caricati sulla tessera Siamo Noi

L'ultima informazione fornita dall'Inter fa riferimento all'ultima modalità di acquisto dei tagliandi, quella avvenuta in modalità digitale.