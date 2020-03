Inter-Sampdoria prima di Juventus-Inter. Nella lettera che il club nerazzurro ha spedito alla Lega di Serie A c'è una richiesta specifica sul rispetto della consecuzione temporale degli eventi. Il documento firmato dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha un'indicazione chiarissima e arriva a 24 ore di distanza dall'attacco frontale del presidente, Stevan Zhang, nei confronti del numero uno, Paolo Dal Pino. "Pagliaccio, vergognati", ha scritto in una story su Instagram. Parole che hanno spinto la Procura Federale ad aprire un'indagine sul massimo dirigente che adesso rischia sanzioni pesanti.

La lettera dell'Inter alla Lega di Serie A, i punti fondamentali

Il tono della missiva non è certo lo stesso ma gli accenti sono tutt'altro che concilianti e lasciano bene intendere quale sarà il clima in Consiglio mercoledì, quando si discuterà la proposta delle ultime ore e si passerà alla votazione della modifica in calendario che l'Inter definisce "neppure valutabile atteso che non è completa" perché non indica ancora quando si potrà giocare la sfida con i liguri. Il documento è stato inviato anche alle altre 19 società di Serie A direttamente chiamate in causa affinché esprimano la loro opinione sulla questione "anche a tutela di un principio che dovrebbe evidentemente valere per tutti".