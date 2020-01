in foto: Il primo allenamento di Eriksen – Twitter Inter

Le prime ore di Christian Eriksen in Italia, sono state un concentrato di impegni ed emozioni. Dopo lo sbarco alla Malpensa, le visite mediche e la firma sul suo nuovo contratto, per il nuovo giocatore nerazzurro sono infatti arrivate anche le prime foto ufficiali (alla Scala di Milano), il primo allenamento e l'intervista di rito con Inter Tv: "Sono state settimane lunghe e l'attesa è stata tanta – ha spiegato – Non vedevo l’ora di arrivare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo giocatore dell’Inter".

In attesa di poter scendere in campo con la sua nuova squadra (il suo impiego nel derby del prossimo 9 marzo è praticamente scontato), Eriksen si è dunque subito sottoposto alle ‘attenzioni' del suo nuovo allenatore: "Ho avuto modo di conoscere Conte quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L'opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma".

La nuova entusiasmante sfida di Eriksen

"Sono molto emozionato e non vedo l’ora di farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo – ha concluso il nazionale danese – Sinceramente non sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, è un club fantastico".

La lunga operazione di mercato con il Tottenham, che è durata parecchi giorni e che si è chiusa solo nelle scorse ore con un'intesa trovata sulla base di circa 20 milioni di euro, ha così regalato ad Antonio Conte il rinforzo di qualità che chiedeva per il suo centrocampo. L'ex stella dell'Ajax è dunque pronta per cominciare la sua nuova avventura, e per farlo ha scelto di indossare la maglia numero 24.