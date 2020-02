Dopo mesi di silenzio è tornato alla ribalta Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, nel corso dell'intervista rilasciata ieri sera agli Italian Sport Awards a Castellammare di Stabia, aveva affermato che l'Inter aveva preferito pagarli tenerlo sotto contratto per non farlo andare al Milan ma poco fa è arrivata la replica del club nerazzurro. L'allenatore avrebbe rifiutato la buonuscita offerta arrivata dall'Inter, che lo avrebbe liberato consentendogli così di accettare le proposte dell'altro club di Milano dopo l'esonero di Marco Giampaolo, e in riferimento alle dichiarazioni rilasciate ieri dall'ex allenatore, la società di via della Liberazione interpellata dall'ANSA fa sapere che "oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti la Società aveva proposto un'ulteriore offerta economica come incentivo all'esodo, che non è' stata accolta dall'allenatore".

Spalletti: L’Inter ha deciso di pagarmi per stare a casa

L’ex tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, aveva esposto la sua versione dei fatti sulla trattativa con il Milan per sostituire Marco Giampaolo, con i rossoneri che hanno poi ripiegato su Pioli, a margine della IX edizione della "Notte del Campioni dello Sport Italiano – Gran Galà del Calcio" a Castellamare di Stabia: