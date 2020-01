Poche ore dopo il so arrivo a Milano e la presentazione ufficiale, Christian Eriksen ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Inter. Il centrocampista offensivo danese ha mosso i suoi primi passi sul rettangolo verde dello stadio Meazza con la maglia nerazzurra nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari: l'ex Tottenham è stato impiegato da Antonio Conte negli ultimi 24′ minuti e pochi istanti dopo il suo ingresso Nicolò Barella ha trovato il gol della vittoria per i meneghini.

Eriksen ha mostrato subito la sua personalità richiamando l'attenzione proprio del match-winner in merito alla zona di campo in cui lo avrebbe trovato pronto per ricevere il pallone e dopo il punto del vantaggio ha mandato in porta Lautaro Martinez con un tocco di destro in profondità ma la rete dell'argentino è stata annullata per posizione di fuorigioco.

Il numero 24 si è mosso come trequartista, entrando al posto di Alexis Sanchez, ma nella fase finale ha aiutato Barella e Vecino come mezz'ala di destra nel 3-5-2: è molto probabile che queste possano essere le posizioni in cui Conte proverà a sfruttare le qualità del classe 1992 ma Eriksen ha ricoperto spesso anche il ruolo di seconda punta, con mansioni di cucitura del gioco più che di profondità. Potrà essere titolare già domenica sera contro l'Udinese vista la squalifica di Lautaro? Nulla è impossibile.

I numeri della prima di Eriksen all'Inter

Passando allo scanner i 24 minuti giocati da Christian Eriksen nella sua prima apparizione con la maglia dell'Inter: il danese ha toccato 24 volte il pallone, ha effettuato 14 passaggi e il 77% d questi sono andati a buon fine. Nel caso in cui la posizione di Lautaro fosse stata regolare anche la casella dei passaggi chiave sarebbe stata occupata con un numero positivo ma la prima serata all'Inter si chiude con un "zero" assist. Il nuovo calciatore nerazzurro ha provato solo una volta la conclusione ma il suo tiro di sinistro è stato bloccato a terra da Terracciano. Eriksen ha effettuato due contrasti e ne ha vinto uno solo.