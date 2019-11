L'Inter sta facendo un campionato davvero importante e sta dando vita ad un bel testa a testa con la Juventus in Serie A. I nerazzurri sono stati in vetta alla classifica per diverse giornate e ora inseguono gli avversari a distanza di un punto dalla capolista. Antonio Conte, ospite del Leadership Development Institute, ha tenuto una lezione ai colleghi in Arabia Saudita e ha parlato delle ambizione e obiettivi della sua squadra come insegnante di calcio. Il mister del club milanese si è soffermato anche dei prossimi obiettivi e dei primi mesi della sua gestione e ha dichiarato che darà il 110% per instaurare una mentalità vincente nei suoi calciatori:

Io in primis devo dare il buon esempio. Non al 100%, bensì al 110%. Una volta che hai trasferito questi concetti quotidianamente, è ovvio che alzi l'asticella anche nei confronti di chi lavora con te, dei tuoi giocatori.

Conte: Se vogliamo scrivere la storia, la richiesta deve essere alta

Il tecnico dell'Inter è stato piuttosto chiaro riguardo la prossima sessione di mercato durante le recenti interviste, soprattuto con lo sfogo dopo la gara di Dortmund in Champions League, e ora sono arrivate delle nuove dichiarazioni sull'argomento: