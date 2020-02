Voglio risparmiare le solite premesse che si fanno a San Valentino.. Voglio però ricordarti ad oggi che per me sei la persona migliore al mondo ed è per questo che ho scelto di averti al mio fianco, spero per sempre! ❤️ Nella vita abbiamo a che fare con tante persone.. Quelle che ti stanno accanto per elogiarti e gioire con te nei momenti splenditi dove tutto ci sembra perfetto e ti sostengono ancor di più nei momenti bui , e quelle che cavalcano l’onda del momento facendoti sentire Dio per poi sparare a zero nei momenti difficili. So che non hai bisogno di queste parole ma voglio farlo perché credo davvero tu ti meriti il mondo e con il troppo tatto ed educazione a volte soprassiedi su tante cose che probabilmente io non sarei in grado di fare. La gente è cattiva e lo penso davvero, molti non hanno la ben che minima idea di cosa voglia dire portare rispetto, amare e capire le difficoltà degli altri. Si prendono il lusso di giudicare la vita degli altri con troppa cattiveria solo perché sono dietro ad uno schermo e probabilmente si sentono invincibili. Vorrei sapere se parlerebbero in quel modo anche ai loro figli, amici, mogli o marito. Oggi voglio augurare a tanti di voi di mettersi una mano sulla coscienza e imparare il vero significato dell’amore, non solo verso la persona che amate ma nei confronti degli altri. Pensate prima di aprire bocca o scrivere dietro ad un computer come bambini di 10 anni solo perché potete farlo nascondendovi lì dietro. Crescete e soprattuto imparate il RISPETTO. “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla, sii gentile. SEMPRE ! “ Io sarò al tuo fianco SEMPRE, per sorreggerti facendoti rialzare più forte di prima e per gioire insieme a te nei momenti più belli e felici perché è ciò che ti meriti.. Tu forse non sai nemmeno quanto! Ti amo cucciolo oggi e per sempre ❤️

A post shared by GIULIA AMODIO (@giulia_amodio) on Feb 14, 2020 at 3:04am PST