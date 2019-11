Il nome di Stefan de Vrij è stato escluso da quello dei giocatori disponibili dell'Olanda, che stasera, senza il difensore dell'Inter, affronterà l'Irlanda del Nord in una gara chiave. Perché gli oranje vincendo saranno matematicamente a Euro 2020. Il centrale nerazzurro non sarà nemmeno in panchina a causa di un problema fisico, che sarà valutato nelle prossime ore.

Infortunio con l'Olanda per Stefan de Vrij

Nonostante sia uno dei migliori difensori centrali della Serie A de Vrij stasera comunque non avrebbe giocato dal primo minuto con l'Olanda. Perché Koeman schiera come centrali van Dijk e de Ligt, probabilmente la miglior coppia di centrali in assoluto (a livello di nazionali). Si sarebbe accomodato in panchina l'interista che invece è costretto al forfait perché non è in perfette condizioni. La partita con l'Irlanda del Nord de Vrij la guarderà dalla tribuna.

Le condizioni di de Vrij

L'Inter naturalmente è preoccupata, anche se filtrano tutto sommato buone notizie, perché non si teme un infortunio serio. Ma fin quando il giocatore non sarà valutato la serenità non potrà mai essere totale. de Vrij rimarrà in ritiro con l'Olanda fino a martedì, giorno in cui con il match con l'Estonia si chiuderanno le Qualificazioni agli Europei della squadra di Koeman. Nella giornata di domenica il centrale nerazzurro effettuerà gli esami strumentali e capirà se e quanto dovrà fermarsi. L'Inter quando il campionato ritornerà giocherà in casa del Torino, sabato 23 novembre alle ore 20.45.

La stagione di de Vrij

Non si può ovviamente dire che l'olandese è stato una rivelazione, ma certamente a questo punto del campionato in pochi potevano immaginare che de Vrij sarebbe stato il difensore dell'Inter con il rendimento migliore, meglio di Skriniar e Godin. L'olandese con Brozovic e Lukaku fa parte della top 11 di Serie A di queste prime 12 giornate di campionato.