Abbiamo creato delle fondamenta solide per un futuro di successo ma dobbiamo avere pazienza. Il lavoro che abbiamo fatto non è teso a ottenere risultati nell'immediato domani ma nel lungo termine. Stiamo costruendo una società forte che possa continuare a vincere in maniera costante. Stiamo lavorando per dare alla nostra squadra un futuro.

Sono le parole di Steven Zhang, presidente dell'Inter, al termine dell'assemblea degli azionisti che si è tenuta oggi presso presso Palazzo Parigi a Milano. Il numero uno del club nerazzurro si è soffermato sulla crescita della società, non solo in campo ma anche in altri segmenti:

La nuova Inter è internazionale, innovativa, dà prova di sé sul campo, vince, ispira e diverte molti, è completamente diversa rispetto a 5-10 anni fa. Ma per continuare così dobbiamo prestare attenzione alle nuove generazioni: ogni successo non dipende solo dai 90 minuti ma ogni attività e ogni iniziativa del club anche fuori dal campo influenza la nostra performance.

Zhang: Abbiamo uno degli allenatori più importanti al mondo

Il presidente dell'Inter ha, inoltre, rivendicato il fatto che in termini di riorganizzazione societaria e di risultati sul campo, con la qualificazione alla Champions per la seconda stagione di fila, e l'arrivo di un tecnico come Antonio Conte: "Abbiamo reclutato poi uno degli allenatori più importanti al mondo, che ha l'ambizione di continuare a vincere ai massimi livelli".

Zhang è soddisfatto anche per quanto è stato fatto sul mercato ("Abbiamo realizzato gli acquisti più importanti degli ultimi 10 anni") ma è convinto che il miglior modo per creare un gruppo unito e solido è stato "il ritorno di Oriali. Cruciale. Ogni miglioria che abbiamo apportato dimostra che siamo sulla strada giusta per il successo futuro".

Zhang: Avvio entusiasmante ma serve pazienza

Infine Steven Zhang si è soffermato sul fatturato, ricordando "il record come ricavi ma siamo consapevoli che rimane ancora un gap con i leader europei che dovremo colmare". Il presidente dell'Inter ha parlato dei risultati di questo inizio di stagione 2019/2020: