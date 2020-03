Tutta Europa (e non solo) è in ginocchio per la pandemia da Coronavirus, così com'è stata oramai ufficializzata anche dall'Oms. Eppure, c'è chi prova a far spallucce e guardare oltre, senza volersi accorgere del pericolo e dell'emergenza sanitaria che è oramai conclamata a livelli straordinari in ogni dove. In Slovacchia, tuttavia, il commissario tecnico Pavel Hapal si è distinto per le ultime dichiarazioni controcorrente.

Riguardano il difensore e titolare nazionale Milan Skriniar, che gioca nell'Inter, società che ha messo in quarantena volontaria i propri giocatori dopo il caso di positività di un giocatore della Juventus (Rugani) incontrato nella partita di domenica sera 8 marzo. Proprio il ct slovacco ha fatto sapere che se l'Uefa non deciderà di sospendere le partite tra le nazionali, lui convocherà il giocatore e che l'Inter dovrà organizzarsi per metterlo a disposizione.

Le dichiarazioni di Hapal, ct slovacco

La gara in programma è fondamentale per la Slovacchia perché riguarda lo spareggio per un posto a Euro2020. Ma il rischio è altissimo: anche se Skriniar riuscisse ad andare in Slovacchia ci sarebbe la concreta possibilità di non poter rientrare in Italia se le restrizioni sulla mobilità rimanessero le attuali. "So che la situazione è delicatissima" ha detto il ct slovacco "ma qui c'è in palio una qualificazione. Sono convinto che se potessi parlare col giocatore sarebbe d'accordo con me nel venire a giocare anche col rischio di non poter più rientrare fino alla fine dell'emergenza".

La riunione dell'Uefa e Euro2020 in forte dubbio

Hapal lo ha detto precedendo le eventuali misure di sicurezza che l'Uefa adotterà. Martedì prossimo è previsto un summit con le principali leghe e federazioni continentali, anche perché in ballo c'è proprio Euro2020. I vari campionati dovrebbero venire conclusi in qualche modo, anche posticipandone la fine a giugno e facendo slittare l'Europeo nel 2021. Ma per Hapal al momento non appare essere una priorità. E Skriniar potrebbe venire convocato.