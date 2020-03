Presa di posizione perentoria dell'Inter, dopo il rinvio del match contro la Juventus per l'emergenza Coronavirus. Le parole dell'Amministratore delegato Marotta "Campionato falsato, può saltare", sono la fotografia perfetta del malumore del club che teme per la regolarità dell'attuale stagione di Serie A. Ma quali sono le preoccupazioni della società nerazzurra? A tenere banco nella società di Suning è lo scetticismo su un calendario che rischia di diventare "infernale" a maggio, con l'assenza al momento attuale di una data buona per recuperare Inter-Sampdoria, a meno di un'eliminazione dei nerazzurri in Coppa Italia o Europa League.

Perché l'Inter teme per la regolarità del campionato dopo i rinvii per il Coronavirus

I nuovi rinvii in Serie A hanno mandato su tutte le furie l'Inter. Il club nerazzurro ha esternato il suo timore per la regolarità del campionato. In primis le perplessità della dirigenza del club milanese nascondo dal calendario diventato letteralmente intasato, dopo la decisione di spostare Juventus-Inter a maggio. Dal 3 al 27 maggio l'Inter potrebbe disputare 8 partite, 5 sicure ovvero quelle con Fiorentina, Genoa, Juventus, Napoli e Atalanta, e 3 potenziali (eventuali semifinali di ritorno e finale di Europa League, ed un altrettanto potenziale finale). Inoltre non bisogna dimenticare che in questo tour de force potrebbe rientrare anche Inter- Sampdoria

Inter-Sampdoria, il recupero dipende dall'eliminazione dei nerazzurri in Europa o in Coppa Italia

La partita contro la formazione di Ranieri, è un altro dei temi caldi in casa Inter e motivo di grande preoccupazione. Al momento non ci sono date disponibili per questa gara, rinviata sette giorni fa. Le cose potrebbero cambiare esclusivamente in caso di uscita della squadra di Antonio Conte, o in Coppa Italia o in Europa League. Una situazione che inevitabilmente non fa che convincere ancor di più l'Inter che il campionato possa essere falsato: il corretto svolgimento della Serie A infatti dipenderebbe dal ko di una squadra in altre competizioni. Tutti argomenti che Marotta metterà sul tavolo del Consiglio di Lega straordinario chiesto e ottenuto oggi.