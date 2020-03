Ha sollevato un vero e proprio polverone il durissimo attacco social di Steven Zhang al numero uno della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Parole fortissime quelle del presidente dell'Inter che ha definito il dirigente un "pagliaccio triste", puntando il dito sulla travagliata gestione dei recuperi dei match di campionato. Dagli ambienti vicini all'Inter, trapelano indiscrezioni sui motivi che hanno portato il massimo esponente nerazzurro a usare questi toni. Una situazione legata alla volontà di tutelare in primis la salute pubblica dell'intera comunità.

Inter, lo sfogo di Zhang contro Dal Pino e la Lega Serie A

Le parole di Steven Zhang hanno fatto il giro del mondo. Il presidente dell'Inter ha puntato il dito in una delle sue stories di Instagram contro il patron della Lega Serie A Paolo Dal Pino, per il caso legato ai recuperi dei match di Serie A, rinviati a seguito dell'emergenza Coronavirus. Un attacco durissimo: "Giocare con il calendario e mettere la salute pubblica al secondo posto. Sei probabilmente il più grande pagliaccio che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? E cosa ancora? Qual è il prossimo step? E ora parli di sportività e campionato regolare? Cosa dici del fatto che non proteggiamo i nostri giocatori o allenatori e chiediamo loro di giocare per te ogni giorno e ogni ora senza fermarsi? Sì, sto parlando a te. Al nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino. Vergognati! È ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. È così che si farebbe nel 2020. È un argomento per chiunque nel mondo, non importa se è un tifoso dell’Inter o della Juventus. L’importante è la salute. È la cosa più importante per te, per la tua famiglia e la nostra società"

Perché Zhang ha attaccato l'Inter, le indiscrezioni sui motivi

Nel day-after, da ambienti dell'Inter è trapelata un'interpretazione delle parole di Zhang. Dietro lo sfogo del numero uno nerazzurro ci sarebbe la volontà di ribadire l'importanza di garantire in primis la salute pubblica in un momento difficile. I toni molto forti, usati dal dirigente cinese sarebbero dunque legati alla preoccupazione per la riapertura degli stadi al pubblico già nella giornata di lunedì scorso, proposta inizialmente dalla Lega: "Il messaggio molto forte del presidente e' un appello alla Lega Calcio per pretendere con fermezza la massima tutela della salute pubblica dell'intera comunità – tifosi che riempiranno gli stadi , calciatori , personale di servizio, media e dirigenti coinvolti – così come indicato dalle Istituzioni. La riapertura così immediata al pubblico prospettata per lunedì scorso destava preoccupazione così come il cambiamento repentino delle posizioni prese dalla Lega Calcio e le successive intenzioni emerse relativamente alla organizzazione dei prossimi turni".