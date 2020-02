C'è grande curiosità intorno a Samir Handanovic. Sarà a disposizione di Antonio Conte per la sfida scudetto di domenica contro la Juventus? Il portiere dell'Inter oggi è tornato a lavorare con il pallone un mese dopo l'infrazione subita al mignolo della mano sinistra e tutti i segnali che arrivano dall'ambiente nerazzurro fanno pensare che il numero uno sloveno possa essere tra i pali domenica sera all'Allianz Stadium di Torino. Il capitano dell'Inter, sotto gli occhi di Giuseppe Marotta e Javier Zanetti, si è allenato senza problemi e l'infortunio sembra ormai alle spalle ma saranno decisive le prossime ore per capire se i nerazzurri potranno avere a disposizione uno dei loro leader.

Dopo quasi un mese di stop Handanovic sembra poter scendere in campo e a far riaccomodare Daniele Padelli in panchina: lo staff medico ha dato l’ok al portiere ma spetterà a lui decidere se giocare oppure no e sembra difficile che il portiere rinunci alla gara contro i bianconeri.

Handanovic fuori da un mese

Samir ha saltato le gare contro Udinese, Milan e Lazio in Serie A; l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e il doppio confronto con il Ludogorets in Europa League: sono sei le gare che il capitano dell'Inter ha saltato per infortunio al mignolo. Il bilancio della squadra di Conte senza il suo capitano è di due vittorie (Udinese e Milan) e altrettante sconfitte (Lazio in campionato e Napoli in Coppa).

L'estremo difensore sloveno è un vero stakanovista e solo nella stagione 2012/2013 aveva saltato quattro partite di fila a causa di un infortunio al menisco che lo aveva tenuto fuori per 21 giorni: da quando è arrivato all'Inter ha rappresentato sempre una certezza per tutti gli allenatori che sono passati alla Pinetina. Difficilmente Handanovic rinuncerà alla sfida dello Stadium se c'è il via libera dei medici ma le ultime valutazioni verranno fatte domani tra staff tecnico e medico.