Inter, Giuseppe Marotta: “Porte chiuse unica ipotesi per portare avanti il campionato”

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato all’uscita del Consiglio di Lega a Roma. Il dirigente nerazzurro ha spiegato come la linea tracciata dal Governo, per l’emergenza Coronavirus e recepita dai club, sia l’unica strada percorribile per far sì che il campionato prosegua e arrivi a conclusione. Quando si gioca Juve-Inter? “Domenica o lunedì”.