In pochi mesi Antonio Conte ha fatto quello che i suoi predecessori non erano riusciti a fare negli ultimi anni: creare un gruppo coeso di giocatori che remano tutti dalla stessa parte. Allontanati i soggetti che avevano portato più di un problema all'interno dello spogliatoio nerazzurro, la squadra si è infatti compattata intorno al suo allenatore e ha cominciato a giocare in modo convincente e a vincere con una certa regolarità.

A confermare l'ottimo ambiente che si è creato alla Pinetina, è arrivata anche la serata che Handanovic e compagni hanno condiviso nelle scorse ore. Subito dopo la vittoria al ‘Rigamonti' di Brescia, e in occasione della giornata di riposo concessa da Conte, tutta la formazione interista si è infatti ritrovata in un noto ristorante giapponese nel centro di Milano per festeggiare la vittoria e per passare insieme un momento di relax.

Il discorso di Lukaku

Il trascinatore della serata è stato colui che si è caricato l'Inter sulle spalle sin dal primo minuto: Romelu Lukaku. L'attaccante belga, che alla fine della cena a base di sushi ha pagato il conto e pubblicato una bella fotografia dell'intero gruppo nerazzurro, si è rivolto ai compagni con un bel discorso ripreso e postato da Candreva sul suo profilo Instagram: "Grazie a tutti per essere qui – ha esordito l'ex Manchester United – Sono molto contento di essere con voi. Grazie per l'aiuto che mi date: questo gruppo è speciale".

Una serata che sarà certamente piaciuta ad Antonio Conte, che anche al termine della partita contro le Rondinelle aveva elogiato il carattere e la forza dei suoi giocatori: "Sto giocando sempre con gli stessi giocatori. I ragazzi hanno fatto fatica, è la quarta partita in nove giorni giocata sempre dagli stessi. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. C’è poco da dire, bisogna solamente ringraziare lo spirito di questi ragazzi".