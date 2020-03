Le partite Inter-Getafe e Siviglia-Roma che erano in programma giovedì 12 marzo, entrambe valide per gli ottavi di finale d'andata dell'Europa League, sono state rinviate dalla UEFA. La Roma non è riuscita a raggiungere Siviglia, a causa del blocco imposto dalla Spagna per i voli provenienti dall'Italia. Mentre il Getafe si è rifiutato di andare a Milano per giocare con l'Inter. Adesso la Uefa dovrà cercare di trovare una soluzione, cosa oggettivamente difficile. Perché i tempi sono molto stretti. Si va verso però due sfide in campo neutro e a porte chiuse.

Le parole del Getafe, la partita con l'Inter a porte chiuse

Clemente Valverde, dirigente del club, ha detto che Inter-Getafe si potrebbe giocare a porte chiuse e in campo neutro. Il club spagnolo ha ringraziato la Uefa e ha affermato che in ogni caso accetterà ogni tipo di decisione.

Abbiamo ricevuto un comunicato dalla UEFA che ci ha informato che la partita di domani contro l'Inter non si giocherà. Ringraziamo la UEFA per l'appoggio ricevuto data la situazione di emergenza attuale e accettiamo ovviamente le decisioni future rispetto alle quali siamo convinti saranno le migliori possibili. Giocatori e allenatore erano pronti per giocare, ma restano fuori dalle decisioni del club e così sarà sempre. Dobbiamo essere tutti coscienti della situazione e la risposta da parte degli organismi internazionali è stata per questo corretta. C'è la possibilità che il turno possa risolversi attraverso una gara secca e in un campo neutro. Tutte le parti in gioco sono state chiare, nonostante le mutevoli circostanze che si sono verificate negli ultimi giorni. Il club lotterà sempre per rimanere in tutte le competizioni, il più in alto possibile.

Inter-Getafe di Europa League gara unica, quando si può giocare

Il dirigente del club madrileno ha detto che la Uefa potrebbe decidere di far disputare la gara tra Inter e Getafe in gara secca e in campo neutro. Come accade in finale, chi vince va avanti, anche se saranno gli ottavi. Ma l'emergenza per il Coronavirus sta stravolgendo, oltre alla vita di tutti gli italiani, anche il calendario del calcio. La partita Inter-Getafe si potrebbe giocare così in campo neutro giovedì 19 marzo, destino identico nel caso anche per Siviglia-Roma. Viene da chiedersi dove si potrebbero giocare le due sfide delle squadre italiane.