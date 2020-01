Inter-Fiorentina si gioca oggi, mercoledì 29 gennaio, alle 20.45 e chiude il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Si definirà così il tabellone delle semifinali con la vincente di questo confronto che se la vedrà contro il Napoli. Tutte le partire saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e in esclusiva su Rai 1. Il confronto tra Inter e Fiorentina, sarà arbitrato da Daniele Doveri di Roma (con Mazzoleni al Var)

Come arrivano Inter e Fiorentina alla partita? La squadra di Conte è reduce da una frenata in campionato, con tre pareggi consecutivi. Un momento di appannamento che ha alimentato qualche nervosismo di troppo in casa nerazzurra, come confermato dalle due giornate di squalifica per Lautaro che sarà utilizzato comunque in Coppa Italia. Sugli spalti del Meazza in occasione della gara con la Fiorentina ci sarà Christian Eriksen, ultimo colpo di mercato. La cura Iachini funziona per una Viola che è reduce dal pareggio interno contro il Genoa, che ha allungato a 4 la striscia di risultati utili (due pareggi e due vittorie). Le due squadre si sono affrontate in campionato a dicembre, con i toscani che hanno strappato il pari in extremis grazie a Vlahovic.

Dove vedere Inter-Fiorentina in tv

La partita Inter-Fiorentina in programma oggi mercoledì 29 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 20.45 sarà trasmesso in tv in chiaro sulla Rai. Possibile assistere alla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia su Rai 1 (anale 1 del digitale terrestre e in HD sul canale 501). La telecronaca del match sarà affidata a Dario Di Gennaro con il commento tecnico di Andrea Agostinelli.

Come vedere in diretta streaming la partita tra Inter e Fiorentina

Inter-Fiorentina verrà trasmessa in diretta streaming su Rai Play, il servizio della tv di Stato fruibile senza alcun costo aggiuntivo e in forma del tutto gratuita: basterà collegarsi con i dispositivi fissi e mobili alla app da scaricare. Possibile dunque seguire il match di Coppa Italia anche su computer, smartphone e tablet.