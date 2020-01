Christian Eriksen è arrivato a Milano per vestire la maglia nerazzurra. Il centrocampista, ormai ex Tottenham, club con cui l'Inter ha trovato l'accordo per il trasferimento del danese in Serie A nella sessione di calciomercato invernale, sta iniziando così la sua nuova avventura in nerazzurro. Il danese svolgerà le visite mediche con l'Inter e gli esami per l'idoneità al Coni. Per Eriksen è pronto un contratto fino al 2024 da circa 10 milioni di euro bonus compresi.

Ovviamente, così come è già capitato per Young contro il Cagliari, anche per Eriksen è pronta subito una maglia da titolare e potrebbe debuttare in campionato già la prossima domenica, nel posticipo contro l'Udinese delle 20.45. Deciderà Antonio Conte, ma il centrocampista danese potrebbe dover ambientarsi un po' e posticipare l'esordio alla giornata successiva, quando a San Siro sarà di scena il derby di ritorno, in casa, contro il Milan.

L'illustre precedente: Sneijder e il Triplete

Non sarebbe la prima volta che un neo acquisto venga ‘gettato' nella mischia la prima volta in assoluto, durante la partita più calda dell'anno, la stracittadina della Madonnina. Ci sono diversi precedenti e quasi tutti positivi per i colori nerazzurri. Tra i più piacevoli da ricordare, quello del 29 agosto del 2009 quando Wesley Sneijder debutta con la maglia dell’Inter contro il Milan. L’acquisto del calciatore olandese, prelevato dal Real Madrid, era stato annunciato solamente il giorno prima. Quella sera Sneijder sarà uno dei migliori in campo e l’Inter si aggiudicherà quel derby con un secco 4-0, un primo grande passo di un’Inter che correrà verso una stagione leggendaria, conclusasi con la conquista del “Triplete”.

Mancini e Pioli, i debuttanti in panchina

Ma c'è anche un altro debutto in nerazzurro, ‘bagnato' dal derby: il 14 novembre del 2014 Walter Mazzarri viene esonerato e al suo posto l’Inter chiama Roberto Mancini. Il tecnico di Jesi, dopo 6 anni viene richiamato dal club nerazzurro. Così come avverrà per Stefano Pioli, nel 2016, anche Mancini debuttò sulla panchina dell’Inter in un derby, terminato 1-1: alla rete dell’iniziale vantaggio milanista firmata da Jeremy Menez, rispose Joel Obi.

Perisc e Felipe Melo, doppio debutto vincente

Dopo una lunga trattativa con il Wolfsburg, Ivan Perisic arriva a Milano negli ultimi giorni di mercato della stagione 2015. Non può partecipare alla trasferta contro il Carpi e deve rinviare l’esordio con la maglia nerazzurra e lo fa in una sfida speciale: il derby contro il Milan di Sinisa Mihajlovic. Match vinto uno a zero dalla Beneamata grazie alla rete messa a segno da Fredy Guarin. Insieme a Perisc c'è un altro debuttante, Felipe Melo dal Galatasaray: l’ex calciatore di Fiorentina e Juventus ha debuttato ufficialmente con la maglia nerazzurra nel corso della stracittadina

L'esordio amaro di Eder

Sempre nel 2015, Eder appena acquistato dalla Sampdoria per risolvere i problemi offensivi dell'Iner di Mancini, è pronto per il derby di ritorno. Il calciatore italo-brasiliano ha debuttato con la maglia nerazzurra contro il Milan in una gara conclusasi con la netta affermazione dei rossoneri per 3-0, grazie alle reti di Alex, Bacca e Niang.