Continua l'emergenza infortuni in casa Inter. Dopo Sensi, ormai recuperato, e Sanchez, ecco che Antonio Conte perde un'altra pedina del suo scacchiere offensivo: Matteo Politano è costretto a fermarsi per un lungo periodo visto che gli esami clinici e strumentali, svolti tra ieri e questa mattina presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, hanno evidenziato "una distorsione della caviglia sinistra; le condizioni del ragazzo, che nella prima fase di trattamento avrà la caviglia immobilizzata, saranno Nessuna frattura, come previsto già al termine della gara di Dortmund, ma il calciatore nerazzurro dovrebbe rimanere fuori almeno un mese e tornare a disposizione per le sfide di dicembre con Roma e Barcellona.

Gli esami di ieri avevano già escluso complicazioni ossee ma lo scontro con Schulz era stato piuttosto duro: nonostante tutto Politano è rimasto in campo fino alla fine malgrado più di qualche compagno gli avesse consigliato di uscire. Sarà un assenza pesante per l'Inter che ha sempre meno ricambi in un reparto che deve fare già a meno di Alexis Sanchez fino all'inizio del 2020. In questo mese Conte avrà un solo uomo offensivo a disposizione, dietro la coppia Lautaro-Lukaku, e si tratta di Sebastiano Esposito.

Il comunicato dell'Inter

Questa la nota ufficiale apparsa sul sito della squadra nerazzurra in merito alle condizioni di Matteo Politano:

Esami clinici e strumentali, tra ieri e questa mattina, per Matteo Politano presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. Le condizioni di Politano, che nella prima fase di trattamento avrà la caviglia immobilizzata, saranno rivalutate nelle prossime settimane.

Politano: Devo stare fermo per un po', ci vediamo presto

Purtroppo dovrò stare fermo per un po’: grazie a tutti per i messaggi, ci vediamo presto!

Con questo messaggio sui suoi profili social Matteo Politano ha voluto ringraziare quanti gli hanno scritto in queste ore per sapere le sue condizioni e per fargli sentire il loro appoggio.