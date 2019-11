L'Inter aveva conquistato la palma di squadra più seguita dai propri tifosi nei periodi maggiormente difficili, figurarsi adesso che tutto sembra andare a gonfie vele grazie all'innesto in panchina di Antonio Conte che ha rilanciato alla grande le ambizioni nerazzurre. E così, anche in questo primo squarcio di campionato, il pubblico interista ha fatto registrare spesso e volentieri un San Siro sold-out. Numeri da capogiro che hanno proiettato la società tra le più seguite d'Europa, superando per media spettatori anche un mostro sacro come il Real Madrid.

Numeri da record: quasi 65 mila spettatori a gara

I numeri parlano chiaro: l’Inter ha fatto registrate l'ultimo exploit con l’Hellas Verona: il botteghino ha potuto festeggiare il dato di 66.202 spettatori sulle tribune del Meazza cosicchè che per la seconda volta consecutiva l'affluenza è stata enorme, al di là della caratura dell'avversario di turno. Con il Parma erano stati addirittura oltre 67 mila gli spettatori e dopo sei gare di campionato, giocate a San Siro dall’inizio del campionato, i nerazzurri vantano una media spettatori a quota 64.593.

Davanti al Real Madrid, quinto pubblico in Europa

E’ un dato che conferma l'enorme affetto del pubblico interista verso i propri colori. Adesso l'affluenza a San Siro è la quinta più alta di tutta Europa alle spalle di Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Barcellona e Manchester United, davanti a mostri sacri come il Real Madrid. E non è finita qui perché in vista del big-mathc di Champions League con il Barcellona – dove possibilmente l'Inter si giocherà l'accesso agli ottavi di finale – si è già ad un passo dal sold-out. La partita è in programma il prossimo 10 dicembre ma già adesso ai botteghini la prevendita è andata a ruba ed è difficilissimo trovare un tagliando disponibile.