Due partite nell'arco degli stessi 90′. Sono tanti quelli che hanno commentato così l'andamento del derby di Milano che ha visto prima soccombere l'Inter per 2-0 e poi vincere per 4-2 contro i cugini del Milan. Una delle stracittadine più entusiasmanti degli ultimi anni che ha avuto come snodo l'intervallo. In tanti hanno subito pensato ad una strigliata da parte di Antonio Conte per i suoi ragazzi durante i 15 minuti di pausa prima della ripresa ma, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, non ci sarebbe stata nessuna sfuriata particolare, ma parole molto secche e concise.

Il discorso di Conte nell'intervallo del derby di Milano

Nella ricostruzione del quotidiano milanese, la strategia comunicativa adottata dall'ex commissario tecnico nell'intervallo del derby di Milano, che vedeva l'Inter sotto di due gol e sorpresa tatticamente dal Milan nei primi 46 minuti "ha girato poco attorno ai concetti, è andato dritto a colpire l’orgoglio dei suoi chiedendo se volevano andare avanti con quell'atteggiamento e, nel caso, quanti gol avevano ancora intenzione di prendere dal Milan".

Antonio Conte avrebbe ricordato anche il divario tecnico e di punti tra le due squadre fino a quel momento e ha fatto leva sull'orgoglio dei suoi uomini "evidenziando la maggior forza della sua squadra rispetto all'avversario".

Pirlo ha raccontato gli intervalli con Conte nel suo libro

Se in tanti hanno pensato alla ramanzina da parte di Conte nei confronti dei suoi ragazzi è dovuto al racconto fatto da Andrea Pirlo nella sua autobiografia "Penso quindi gioco", dove ha narrato con dovizia dei particolari il modo in cui il suo ex allenatore si rivolgeva loro nella pausa: “Nell’intervallo delle partite Conte entra nello spogliatoio e, anche quando stiamo vincendo, lancia contro il muro – e quindi anche contro il mio angolino – tutto quello che trova, quasi sempre delle bottiglie di plastica di acqua frizzante”.