La quinta vittoria in trasferta e il primo posto in classifica regalerebbero un sorriso a chiunque. A tutti tranne che ad Antonio Conte. Il motivo dell'insoddisfazione del tecnico dell'Inter è probabilmente nascosto nelle parole pronunciate dopo il successo sofferto di Brescia: un risultato arrivato a poche ore dalle lamentele trasmesse a tutti i tifosi a margine del pareggio con il Parma. Nonostante la sua squadra stia volando, Conte non è infatti per nulla tranquillo. E lo ha nuovamente confermato.

Il fastidio e i messaggi di Conte

Nel post gara del ‘Rigamonti', il monologo dell'allenatore nerazzurro ha aperto nuove e pericolose crepe nel rapporto con il club. La frase "Sono quattro mesi che sono dentro il pianeta Inter e ho iniziato a capire cosa c'è dentro. Cosa che a giugno non sapevo" suona infatti come un possibile messaggio di malcontento, tra l'altro confermato anche dall'inevitabile fastidio per il tour de force: "È la quarta partita in nove giorni dove giocano sempre gli stessi. Il ‘sono preoccupato' è dettato da una giusta ragione: il rischio dell'infortunio è dietro l'angolo".

Le idee di mercato

Prima dei gol di Lautaro Martinez e Lukaku e di queste dichiarazioni di Conte, l'amministratore delegato Beppe Marotta aveva provato a gettare acqua sul fuoco con parole concilianti: "La preoccupazione di Conte è legittima ed è condivisa da tutti noi. Gennaio? Siamo pronti a cogliere le opportunità". Ma quali potrebbero essere le opportunità di cui parla l'ad nerazzurro? Nella lista delle potenziali occasioni di mercato figurano infatti i nomi di Darmian e Hysaj per la difesa, Rakitic, Vidal e Matic per il centrocampo e quelli di Ibrahimovic, Muller e Giroud per l'attacco.

Il motore della macchina nerazzurra

Antonio Conte è però un tipo pratico, e fino a quando non vedrà nuovi giocatori entrare alla Pinetina continuerà infatti a mandare messaggi inequivocabili: "Sono più sereno dopo le parole di Marotta? Non è questione di rasserenare, non vado rasserenato – ha concluso il mister interista nel post gara di Brescia – Bisogna fare tesoro delle situazioni che il percorso ti presenta. Ora la situazione mi è chiara, quindi dobbiamo migliorare cercando di evitare queste situazioni. Abbiamo fatto 25 punti portando la macchina al massimo dei giri con grandissime difficoltà".