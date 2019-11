È tempo di vigilia anche per l'Inter di Antonio Conte: impegnata nelle prossime ore allo stadio Dall'Ara contro il Bologna. La formazione nerazzurra, reduce dalla sofferta vittoria di Brescia, arriva sotto le due torri forte di un ruolino di marcia di tutto rispetto lontano da San Siro: cinque partite, cinque vittorie. Derby incluso. A poche ore dal calcio d'inizio, il tecnico nerazzurro ha così presentato la gara di domani "Il Bologna è un'ottima squadra e fa dell'intensità la sua arma migliore – ha spiegato in conferenza stampa Antonio Conte – Gioca a tutto campo ed è in un buon momento di forma nonostante la sconfitta a Cagliari. Dovremo fare la nostra partita, abbiamo iniziato a prepararla e bisognerà ribattere colpo su colpo. Servirà dare il 100%. Lo scudetto? Come ha detto Gasperini, parlare di scudetto ora è solo un aspetto mediatico. Anche per l'Inter".

Il Var non convince Conte

L'ultimo turno di campionato, oltre al successo interista a Brescia, ha lasciato in dote anche molte polemiche legate all'utilizzo del Var: "Non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti e questo lascia perplessi – ha aggiunto il mister nerazzurro – Toglie l'errore grosso ma l'anno scorso ero più positivo. Quest'anno vedo che a volte viene utilizzato ed altre no e non capisco il metro di giudizio. Fossi l'arbitro, avendo il Var a disposizione prenderei la decisione ma poi mi metterei nelle mani della tecnologia. Magari potessimo avere noi allenatori qualcosa che corregge le fesserie che facciamo".

Lautaro Martinez e il mercato di gennaio

Tra gli argomenti toccati da Conte anche il futuro di Lautaro Martinez e i possibili innesti di gennaio: "Conta il presente, perché guardando il presente si può costruire il futuro. Lautaro ha fatto ottimi progressi, ha importanti margini di miglioramento. Lui deve continuare a lavorare così sapendo che può migliorare. Le notizie di mercato? Ne escono talmente tante. Le mie preoccupazioni sono altre. Non il Barcellona".

"I possibili colpi nel mercato invernale? Non sono cose di cui devo discutere in sala stampa – ha concluso Conte – Sono cose di cui discutere con la dirigenza, poi può essere anche che il mio punto di vista non sia giusto o che qualcuno la veda in maniera differente. Abbiamo iniziato un percorso, lo stiamo portando avanti. C'è grande sintonia, sappiamo che dobbiamo crescere. Sappiamo dove e cosa si può fare per migliorare, ma ci vorrà tempo".