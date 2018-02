Il pareggio interno contro il Crotone, ha lasciato, se ancora ce ne fosse bisogno, con l’amaro in bocca il pubblico dell’Inter sorpreso dall’andamento in campionato dei neroazzurri che non vincono praticamente da dicembre. Una squadra partita bene, con ambizioni altissime di vittoria e che ha puntato su un allenatore come Luciano Spalletti che lo scorso anno era stato l’unico, insieme al Napoli, a tentare di mettere il bastone tra le ruote alla sorprendente Juventus di Massimiliano Allegri. Ma i problemi attuali dell’Inter, oltre ad una condizione mentale a dir poco precaria proprio in virtù della mancanza di risultati, pare arrivi proprio da una grossa frattura nello spogliatoio tra Icardi e i croati.

Tatticamente infatti non è cambiato nulla, forse nel prossimo incontro dei neroazzurri potremmo vedere dal primo minuto in campo Rafinha, ma niente di così rivoluzionario. I risultati dell’Inter stanno facendo discutere molto e stanno facendo stupire tutti, anche il pubblico europeo che vede nel Levante in Liga e nel Barnely in Premier League, insieme al Chievo in Serie A e agli stessi neroazzurri, le squadre con il minor numero di vittorie ottenute nelle ultime giornate. Vediamole bene nel dettaglio.

L’imbarazzante striscia negativa dell’Inter.

Quando Barberis ha insaccato il gol del definitivo 1-1 a ‘San Siro’, il pubblico interista aveva già capito che l’iniziale vantaggio di Eder non sarebbe bastato per interrompere la striscia di gare senza vittorie dell’Inter. Già, perchè per trovare l’ultima vittoria dell’Inter, bisogna andare indietro di qualche mese, precisamente al 3 dicembre, quando i neroazzurri schiantarono 5-0 il Chievo.

in foto: Il tempo trascorso dall’ultima vittoria dell’Inter (Transfermarkt)

Da lì in poi, 6 sconfitte e 2 pareggi nelle successive 8 partite che hanno messo a nudo tutti i limiti di una squadra che proprio nei momenti di difficoltà fa emergere le sue debolezze. Oltre al numero di gare senza vittorie, l’Inter ha subito una media di 1 gol a partita, quindi 8 gol, realizzandone però 5, pochi per provare a puntare a qualcosa in più che un semplice piazzamento in Europa (che è comunque un risultato). Dalla gara contro il Chievo (ultima vittoria dell’Inter) Mauro Icardi, 18 gol in stagione, ha messo a segno solo 2 gol nelle successive partite contro Udinese e Fiorentina. Poco per poter sperare che l’Inter possa uscire da questa crisi.

in foto: Il rendimento realizzativo di Icardi nelle ultime giornate (Transfermarkt)

Il Levante fa anche peggio dei neroazzurri.

Dall’Italia e dall’Inter di Mauro Icardi, ci spostiamo in Spagna, in Liga, dove oltre ai record e ai numeri sempre sorprendenti di Barcellona e Real Madrid (peggiori rispetto agli ultimi anni per le Merengues), c’è un’altra squadra che si trova praticamente nella stessa situazione dell’Inter di Spalletti. Di chi stiamo parlando? Bene, semplicemente della squadra che ha fermato proprio il Real di Zidane nell’ultimo match di campionato: il Levante.

in foto: Il tempo trascorso dall’ultima vittoria del Levante (Transfermarkt)

Nonostante l’arrivo di Pazzini, in gol proprio contro il Real nel 2-2 finale, la squadra di Juan Ramon Lopez Muniz, non riesce ad esultare per una vittoria addirittura dal 19 novembre quando fu il Las Palmas a perdere 3 punti con un netto 2-0. Da quel momento, sono arrivate poi ben 5 pareggi e 5 sconfitte nelle successive 10 gare. Magari l’arrivo del ‘Pazzo’ a gennaio, potrebbe rilanciare le ambizioni di una squadra che nonostante tutto i suoi gol li ha comunque fatti. Ben 7 realizzati ma addirittura 17 subiti.

Chievo: ma che disastro!

E dato che l’Italia ci manca tanto, dalla Spagna voliamo nuovamente nel nostro paese per parlare di un’altra squadra della nostra Serie A che sta avendo grosse difficoltà a vincere una partita. Stiamo parlando del Chievo di Maran che paradossalmente è l’ultima squadra con cui l’Inter è riuscita a conquistare 3 punti. Per i clivensi, il cammino sembra essere davvero arduo e tortuoso in questi ultimi mesi, come se non bastasse, sono arrivate poi anche le famose ‘manette’ di Cacciatore a rovinare tutti contro la Juventus. Ma andiamo con ordine. L’infortunio di bomber Inglese ha messo sicuramente in maggiore difficoltà ulteriore Maran che difficilmente riesce ad andare in gol con i vari Pellissier, Pucciarelli, Stepinski e Meggiorini.

in foto: Il tempo trascorso dall’ultima vittoria del Chievo (Transfermarkt)

E allora ecco che è addirittura dalla gara del 25 novembre 2017 contro la Spal che il Chievo non riesce a vincere. Al ‘Bentegodi’ terminò 2-1 in favore di padroni di casa che dalla gara contro i ragazzi di Semplici non hanno più vinto. Ben 7 sconfitte nelle ultime 9 gare giocate e solo 2 pareggi contro Udinese e soprattutto Roma (che non stava attraversando un gran periodo in quel momento). Parlavamo della mancanza di bomber Inglese che non ha consentito al Chievo di andare in gol per diverso tempo. In 9 gare, sono stati solo 4 i gol realizzati (davvero pochissimi) e addirittura 19 gol subiti, anche peggio del Levante. La crisi è davvero apertissima.

Burnely frenato in Premier.

Ma la crisi di vittorie nei maggiori campionati europei, non ha colpito solo la Liga e la Serie A. Perchè oltre a Chievo, Inter e Levante, a preoccupare è anche la situazione del Burnley in Premier League. Il club inglese aveva vinto ben 2 gare consecutive nel mese di dicembre, contro Watford e Stoke City. Proprio contro questi ultimi però, il 12 dicembre, è arrivato l’ultimo successo per 1-0 grazie al gol di Barnes.

in foto: Il tempo trascorso dall’ultima vittoria del Burnley (Transfermarkt)

Così come Chievo, Inter e Levante, questa è stata l’ultima gioia del club inglese che poi ha visto le successive 9 gare prive di vittoria. Sono state infatte 4 le sconfitte e 5 i pareggi, alcuni anche prestigiosi contro le due squadre di Manchester ma che comunque non hanno cancellato l’amarezza di non riuscire ad andare in rete. Il cammino però non è così disastroso come sembra, anche perchè dal punto di vista realizzativo sono arrivati 5 gol ma 11 subiti da una difesa che sembra essere davvero in difficoltà.