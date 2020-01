in foto: https://www.instagram.com/p/B7ozHycBqSC/

Serata di relax per i giocatori dell'Inter che si sono ritrovati a cena in un ristorante di Milano. Romelu Lukaku ha postato una foto di gruppo sui social, mostrando la presenza di Ashley Young (scatenato poi in veste di cantante nel classico rito d'iniziazione riservato ai neoacquisti), e di Victor Moses, l'ultimo arrivato. Assenti invece, oltre all'infortunato Brozovic, Politano e Vecino al centro di voci di mercato relative al possibile trasferimento al Napoli.

I calciatori dell'Inter nella serata di ieri si sono ritrovati a cena in un ristorante del capoluogo lombardo. Una foto dell'evento è stata postata su Instagram da Lukaku con la didascalia "I miei fratelli, i miei ragazzi, i miei amici, i miei compagni". Un'ulteriore conferma della compattezza dello spogliatoio della squadra di Conte. Scatenato il neoacquisto Ashley Young che ha cantato ‘Three Little Birds’ di Bob Marley per presentarsi ai compagni, e presente anche l'ultimo arrivato Victor Moses che aspetta solo gli ultimi documenti per ufficializzare il suo trasferimento all'Inter per cui ormai è tutto chiuso.

Politano e Vecino uomini mercato assenti alla cena dell'Inter

Nella foto postata da Romelu Lukaku spicca anche l'assenza dell'infortunato Brozovic, e di Politano e Vecino. L'esterno offensivo e il centrocampista uruguaiano sono al centro di voci di mercato, e sembrano prossimi a lasciare Milano già in questa finestra di mercato. Il primo è ad un passo dal passaggio al Napoli in un'operazione in cui potrebbe rientrare anche Llorente pronto a passare alla corte di Conte. Discorsi avviati con gli azzurri anche per il mediano, con la suggestione di un possibile scambio con Allan.