Samir Handanovic può tornare ad allenarsi con il pallone. Il via libera dei medici dopo l'ultimo controllo è una buona notizie per il portiere dell'Inter (assente da inizio febbraio per l'infrazione del mignolo della mano destra) e per il tecnico, Antonio Conte. Quante possibilità ci sono che potrà essere regolarmente in campo domenica sera a Torino, contro la Juventus? Molto dipenderà dalla "prova del campo", dalle risposte che arriveranno nelle prossime ore in allenamento: prevale la cautela ma c'è grande ottimismo per il rientro tra i pali del capitano, colonna della formazione nerazzurra.

Handanovic pronto per la Juventus

La speranza dell'allenatore è schierarlo nella formazione titolare in occasione della sfida che può essere decisiva per lo scudetto, con Padelli che tornerebbe ad accomodarsi in panchina dopo alcuni match nei quali ha avuto un rendimento altalenante. L'Inter ha ritrovato l'estremo difensore titolare? Così sembra e lo fa a pochi giorni dai novanta minuti che possono dare una svolta al campionato oppure permettere alla formazione di Sarri di fare proprio lo scontro diretto e liberarsi di una delle rivali per il titolo.

Cinque le gare saltate per l'infortunio alla mano

Udinese, Milan e Lazio (oltre all'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e al ritorno di Europa League) sono le gare che Handanovic ha saltato per infortunio. Il bilancio è di due vittorie (2-0 contro friulani e 4-2 nel derby) e altrettante sconfitte (2-1 con la Lazio in campionato, 1-0 a San Siro contro i partenopei). Solo nella stagione 2012/2013 gli era accaduto di essere assente per un numero maggiore di partite (4 per 21 giorni di stop, a causa di un infortunio al menisco), per il resto – eccezione fatta per un'influenza e una leggera contusione al piede – ha rappresentato sempre una certezza per la formazione nerazzurra.