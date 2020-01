Il prossimo comunicato del Giudice Sportivo rischia di essere una sorta di "bollettino di guerra" per l'Inter, uscita malconcia dalla sfida di campionato contro il Cagliari. Il pareggio subito per mano di Nainggolan (ex di turno) ha alimentato la delusione. L'arbitraggio di Manganiello, in particolare la decisione di ammonire e poi espellere Lautaro Martinez, ha fatto saltare letteralmente il tappo… rabbia e amarezza sono tracimati dal vaso di Pandora nerazzurro travolgendo ogni cosa. Calciatori e allenatori compresi. L'argentino sicuramente sarà squalificato almeno per una giornata. Stessa sorte potrebbe toccare a Conte che ha affrontato il direttore di gara a muso duro. Ranocchia, scovato dalle telecamere a sputare in direzione del quarto uomo per il "rosso" diretto al compagno di squadra, anche rischia grosso.

Berni espulso: stringe la mano all'arbitro e inveisce

Finita? No. Nella bagarre è rimasto coinvolto anche il portiere Tommaso Berni, apparso tra i più "agitati" alla fine del match quando il dirigente, Oriali, a fatica è riuscito a trattenere l'atteggiamento impulsivo e le proteste dei calciatori. La seconda espulsione di giornata è toccata proprio al 36enne estremo difensore, tra i più esperti della rosa e finora mai in campo (l'ultima partita giocata risale al 2003). Cosa è successo e cosa ha fatto per meritare quel cartellino? Dopo il fischio finale è corso verso Manganiello, gli ha stretto la mano in maniera polemica e poi ha continuato a insultarlo. Quante giornate di squalifica subirà? Anche nel suo caso tutto è vincolato a quanto verrà elencato nel referto ma nei suoi confronti i provvedimenti potrebbero essere anche più severi rispetto alle sanzioni che toccheranno all'argentino

Cosa ha scatenato la rabbia dell'Inter contro Manganiello

Cosa ha scatenato la reazione rabbiosa dell'Inter? Sono essenzialmente tre le contestazioni nei confronti del direttore di gara: un rigore non concesso per un presunto fallo commesso su Young; un intervento irregolare di Joao Pedro nell'azione che ha portato al pareggio di Nainggolan; infine, il cartellino giallo e poi subito dopo il rosso a Lautaro Martinez per fallo e proteste.